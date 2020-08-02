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Арсенал пропонує жалюгідну суму та скандальну зірку за Коутінью

07:30 - Читать на русском
Арсенал пропонує жалюгідну суму та скандальну зірку за Коутінью
Філіппе Коутінью / Getty Images

Півзахисник Барселони Філіппе Коутінью може покинути "блаугранас" в обмін на скандального гравця та жалюгідну доплату.

Арсенал може викупити Коутінью з Барселони всього за 9 млн фунтів, повідомляє The Independent.

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Зазначається, що основною метою каталонців є скандальний хавбек "канонірів" Матео Гендузі. Конкуренцію за француза складе Ювентус. Додамо, що Гендузі не потрапляв до заявки Арсенала після ганебного епізоду в матчі 30-го туру АПЛ проти Брайтона.

До слова, поточний сезон Коутінью провів 23 поєдинки в складі Баварії в поточному сезоні Бундесліги, записавши до свого активу 8 голів та 6 асистів.

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