Арсенал пропонує жалюгідну суму та скандальну зірку за Коутінью

Півзахисник Барселони Філіппе Коутінью може покинути "блаугранас" в обмін на скандального гравця та жалюгідну доплату.

Арсенал може викупити Коутінью з Барселони всього за 9 млн фунтів, повідомляє The Independent.

Арсенал не захотів віддавати Барселоні свою зірку за Коутінью – каталонці уже пропонують двох інших лідерів

Зазначається, що основною метою каталонців є скандальний хавбек "канонірів" Матео Гендузі. Конкуренцію за француза складе Ювентус. Додамо, що Гендузі не потрапляв до заявки Арсенала після ганебного епізоду в матчі 30-го туру АПЛ проти Брайтона.

До слова, поточний сезон Коутінью провів 23 поєдинки в складі Баварії в поточному сезоні Бундесліги, записавши до свого активу 8 голів та 6 асистів.

Семеро гарантованих новачків, непріоритетність Мессі, головний тренер і Неймар – Барселона визначилась з усім