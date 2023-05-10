Вінгер збірної Англії Букайо Сака зовсім скоро може пролонгувати співпрацю з лондонським клубом.

Контракт 21-річної зірки з Арсеналом чинний до наступного літа. Проте вже зараз керівництво клубу хоче домовитись про продовження співпраці, інформує TalkSport.

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"Каноніри" запропонували Саці 5-річний контракт із зарплатнею у 300 тисяч фунтів на тиждень. Зараз футболіст, до слова, заробляє 70 тисяч за 7 днів. Клуб сподівається, що підписи під новою угодою поставлять вже до кінця поточного сезону.

Нагадаємо, Букайо разом з іншими гравцями Арсенала бореться за чемпіонство в АПЛ. За 3 тури до кінця лондонці відстають від Ман Сіті на 1 очко, хоча у підопічних Гвардіоли ще є матч у запасі.

Сака у 35 поєдинках англійської Прем'єр-ліги відзначився 13 голами й 11 результативними передачами.

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