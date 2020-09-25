Лондонці зробили першу пропозицію "ткачам" у розмірі 35 млн євро, інформує RMC Sport.

Арсенал підсилився голкіпером збірної Ісландії

Також повідомляється, що Ауар вже погодився приєднатися до Арсенала. На зірку Ліона також претендував Ювентус, однак хавбека приваблює перспектива пограти в АПЛ. Французький гранд сподівався отримати за свого вихованця більшу суму – 50 млн.

Додамо, що Ауар провів 41 матч у минулому сезоні (9 голів, 10 асистів) та допоміг Ліону сенсаційно пробитися у фінал ЛЧ.

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