Артета відклав камбек лідера й залишив Зінченка на звичному місці

Арсенал перед матчем з Інтером отримав хорошу новину – Едегор відновився від травми. Раніше повідомлялося, що Мартіна побачать аж після міжнародної паузи, а то й взагалі у грудні. Норвежець повернувся швидше, однак Мікель Артета не став форсувати його вихід на поле.

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Едегор потрапив до заявки на Інтер, однак на поле вийшов аж на 90+2-й хвилині. Ситуація із Зінченком теж не змінилась – українець залишився на банці. Він уже зіграв 63 хвилини проти Престона в Кубку й отримав 32 хвилини у програшному матчі з Ньюкаслом. На жаль, тоді він не вразив, тож поява Тімбера (Калафйорі травмований) на позиції лівого фулбека не здивувала.

Арсенал знову провалив перший тайм

Це вже третій за останній місяць матч, у якому Арсенал дуже слабко грає до перерви. Особливо це стосується роботи в атаці. Команда майже нічого не створювала, хоча формально статистика першого тайму виявилась не такою вже й поганою – 52% володіння, 7:6 за ударами, 2:1 у площину. Втім, гострота виявилась мізерною.

"Каноніри" в першій 45-хвилинці награли всього на 0,63 очікуваних голи, причому тільки 0,28 було проведено з гри. У штрафному "нерадзуррі" було проведено всього 11 дотиків. Що найбільш важливо, Арсенал створив всього один момент – це Меріно замикав навіс Мартінеллі ударом головою метрів з десяти. Повз ворота!

Хоча у грі північних лондонців не все було погано. Їм важко дався старт поєдинку, коли Інтер відверто придушував пресингом – однак ближче до 30-х хвилин гості перехопили ініціативу. Зокрема, вони швидко повертали м'яч після втрат і змусили міланців лупити лонгболи. T

heAthletic нараховує всього 2 успішних білд-апи для "нерадзуррі" проти 14 в Арсенала (однак це за весь матч). А білд-ап – це перша фаза атаки, тож і моменти у господарів зникли. Крім того, команди вирівнялись за кількістю та ефективністю єдиноборств і відбирань.

Все це, звісно, добре – от тільки Арсенал до середини першого тайму міг горіти з рахунком 0:2. Підопічні Сімоне Індзагі ледь не забили на 3-й хвилині внаслідок кросу Зєлінскі на правий край штрафного. Дюмфріс пробивав з ноги метрів з 12-ти, але поцілив у поперечину!

Ну а ще за хвилину Зєлінскі відкотив на Чалханоглу, а той потужно приклався з дальньої дистанції – повз правий нижній кут!

Фото: MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images

Арбітраж допоміг Інтеру – англійці в цьому впевнені

Надалі гра була рівною. До кінця основного часу пригадується тільки два контроверсійних епізоди з претензією на пенальті. Першим став той самий момент Меріно на 28-й хвилині. Мікель пробив головою, а вже після цього Зоммер вдарив його кулаками.

На думку Мартіна Кіоуна, арбітр мав вказувати на "позначку". Метт Апсон теж заявив, що це був удар в голову. Ігнор угорського рефері особливо розлютив англійських експертів пізніше – на 2-й компенсованій хвилині. Чалханоглу виконав подачу зі стандарту, а м'яч після боротьби Таремі з Меріно влучив у відставлену руку іспанця.

Суддя без вагань призначив 11-метровий, а Хакан впевнено його реалізував. 1:0! Саме з цим рахунком команди й відправились відпочивати.

"У мене голова паморочиться від того, як гру рукою трактують в Європі. У Прем'єр-лізі ми на багато кілометрів попереду, арбітри розуміють близькість, швидкість м'яча і т.д", – бідкається Метт Апсон. "Рука перебуває в такому положенні, що їй нікуди подітись", – заявив по ходу гри Тео Волкотт.

"Куди ви повинні покласти руку в такому положенні? Хто створив ці правила? Вони грали в футбол? Меріно занадто близький до Таремі, а рука піднялася, щоб вступити у боротьбу. Це справді суворо. Мікель готується виконати свою першу дію, а потім м’яч відскочив", – гнівається Мартін Кіоун.

Арсенал перегорнув хід зустрічі – але не перегорнув результат

Наскільки непереконливою була атака "канонірів" у першому таймі, настільки ж сильно вона відпрацювала в другому. Частково в цьому допоміг вихід Жезуса замість Меріно, хоча передумови для посилення гри були помітні ще до перерви. Особливо на правому фланзі.

З іншого боку, Інтер взагалі відмовився від контргри. У другій 45-хвилинці Арсанал вів за ударами з рахунком 13:1, причому 11 пострілів пройшли з меж карного майданчика. Гості награли на 1,33 очікуваних голи. Підопічні Мікеля Артети довели володіння до 80%, а за дотиками у штрафному вони лідирували з рахунком 27:1. Міланці мали велику перевагу лише в єдиноборствах, однак це й не дивно при роботі на відбій.

Моментів у лондонців було вдосталь. Так, на 47-й хвилині міг забивати Мартінеллі, який отримав пас від Хаверца, хитнув Дюмфріса й бахнув під ближню стійку – м'яч влучив у зовнішній бік сітки! На 59-й же хвилині команда провела кутовий м'яч підрізали у ворота, однак Дюмфріс виніс м'яч із самої стрічки!

Ще за хвилину Хаверц влетів на правий край штрафного та виконав обвідний удар у дальню дев'ятку. Господарів врятував сейв Зоммера. Круту нагоду він мав і на 76-й хвилині, коли Мартінеллі прострілив під замикання метрів з восьми – втім, рикошетом від Біссека сфера пролетіла поруч з правою стійкою.

І це тільки конкретика. Різноманітних небезпечних атак без фінального удару, або з панікою в штрафному Інтера теж провели багато. У такому малюнку гри непогано мав би проявити себе і Зінченко – Олександра випустили на 82-й хвилині, а той не підвів. Через нього організували декілька хороших комбінацій на чужій третині.

Українець виграв обидва єдиноборства на землі, зробив 25 дотиків до м'яча та віддав 15 точних пасів із 17-ти. Одна із передач навіть пішла під удар. Як для 25 хвилин на полі (з яких 5-6 з'їли численні паузи) – непогано. От тільки перегорнути результат він теж не допоміг.

Фінальний свисток зафіксував мінімальну поразку Арсенала.

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