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Арсенал продовжує цікавитися Денісом Суаресом

22:07 66 Читать на русском
Арсенал продовжує цікавитися Денісом Суаресом
Деніс Суарес / фото із соцмереж

Лондонський Арсенал усе ще зберігає інтерес до півзахисника іспанської Барселони Деніса Суареса.

"Каноніри" навіть із обмеженим бюджетом прагнуть оформити трансфер 25-річного хавбека, повідомляє Mirror.

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Цього тижня керманич Арсенала Унаї Емері заявив, що лондонці не мають змоги купувати гравців у зимове траснферне вікно, тому новачками на Емірейтс будуть тільки орендовані гравці. Проте, на Деніса Суареса клуб продовжує претендувати. Арсенал хоче домовитися з Барселоною про оренду з обов'язковим правом викупу за 18 млн фунтів.

У сезоні 2018/19 Суарес провів лише 8 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі.

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