Арсенал продовжує цікавитися Денісом Суаресом

Лондонський Арсенал усе ще зберігає інтерес до півзахисника іспанської Барселони Деніса Суареса.

"Каноніри" навіть із обмеженим бюджетом прагнуть оформити трансфер 25-річного хавбека, повідомляє Mirror.

Барселона розгромила Ейбар і відновила 5-очкову перевагу над Атлетіко

Цього тижня керманич Арсенала Унаї Емері заявив, що лондонці не мають змоги купувати гравців у зимове траснферне вікно, тому новачками на Емірейтс будуть тільки орендовані гравці. Проте, на Деніса Суареса клуб продовжує претендувати. Арсенал хоче домовитися з Барселоною про оренду з обов'язковим правом викупу за 18 млн фунтів.

У сезоні 2018/19 Суарес провів лише 8 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі.

Від Буффона до Роббена – символічна збірна гравців, які влітку 2019 року можуть стати вільними агентами