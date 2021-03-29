Сербський форвард може перебратися на Туманний Альбіон, стверджує Calciomercato.

"Аби не переплутати": Мілан готовий підписати двох балканців зі схожими прізвищами

Арсенал готовий підписати Влаховіча у літнє трансферне вікно. Інтерес до 21-річного серба проявляє ціла плеяда клубів, але "каноніри" вирвалися в лідери перегонів через неабияку зацікавленість у переході технічного директора лондонців Еду. Конкуренцію Арсеналу в боротьбі за нападника спробують нав'язати Мілан, Рома, мадридський Атлетіко та РБ Лейпциг.

У нинішньому сезоні Душан Влаховіч провів 27 матчів у Серії А, в яких забив 12 м'ячів. Цьогорічна кампанія для вихованця белградського Партизана – вже третя на Артеміо Франкі.

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