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Арсенал приєднався до боротьби за голкіпера Барселони – у лондонців буде чимало конкурентів

17:27 257 Читать на русском
Арсенал приєднався до боротьби за голкіпера Барселони – у лондонців буде чимало конкурентів
Тер Штеген і Нето / АР

Арсенал спробує підсилити воротарську позицію під час найближчого трансферного вікна.

Лондонський клуб звернув увагу на бразильця Норберто Нето з Барселони, інформує Express.

Арсенал хоче позбутися гравця Реала

Арсенал шукає гідного дублера або навіть конкурента для Бернда Лєно. 30-річний Нето виглядає хорошим варіантом, однак Барселона не збирається відпускати воротаря дешево. На бразильця також претендують Севілья, Атлетіко, Бетіс і Мілан, тому чинні чемпіони Іспанії можуть диктувати свої умови.

До слова, Нето перейшов до Барселони влітку 2019 року з Валенсії за 26 млн євро. У поточному сезоні він провів чотири матчі, в яких пропустив сім м'ячів.

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Трансфери Барселона Барселона Іспанія Трансфери Арсенала Арсенал Арсенал Англія Норберто Нето Норберто Нето
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