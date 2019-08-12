Арсенал презентував третій комплект форми на сезон 2019/20

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Мілан і ПСЖ знайшли нових воротарів – Лунін як частина заплутаної трансферної гри Реала, де Неймар на топі
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Грімм шокований заявами Динамо щодо можливого виходу з УПЛ – конфлікт навколо телепулу може дійти до судуУкраїна — 11:59 5082
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Динамо – Брюгге: прогноз на матч кваліфікації Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 11:49 1508
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Русин став найкращим гравцем 3-го туру УПЛ – він провів перший матч за Зорю в чемпіонатіУкраїна — 10:44 1886
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