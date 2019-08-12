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Арсенал презентував третій комплект форми на сезон 2019/20

12:38 311 Читать на русском
Арсенал презентував третій комплект форми на сезон 2019/20
Ляказетт і Обамеянг / Reuters

Лондонці продемонстрували резервний варіант екіпірування на наступний сезон.

Відеопрезентацію третього комплекту опублікували в офіційному твіттері Арсенала.

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Дизайнери форми вирішили обмежитися скромним темно-синім кольором з жовтими елементами. У презентації взяли участь деякі гравці команди – Ляказетт, Мейтленд-Найлз, Гандузі, Мавропанос і Бельєрін.

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Нагадаємо, цього літа "каноніри" змінили технічного спонсора – на зміну Puma прийшов Adidas.

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