Арсенал презентував стильну форму за мотивами культового стадіону

Арсенал на своєму офіційному сайті презентував комплект гостьової форми на сезон 2020/21.

Динамо презентувало нестандартну домашню форму на сезон 2020/21

Нове екіпірування виконане у білому кольорі з хаотичними червоними смугами. Цим дизайном розробники разом з компанією Adidas надихались від колишнього стадіону "канонірів" Хайбері, який був відомим своїми мармурними колонами. також презентація була підкріплена стильним відео.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону АПЛ Арсенал фінішував на 8-й сходинці, але завдяки перемозі у Кубку Англії гарантував собі участь у Лізі Європи.

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