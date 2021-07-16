"Каноніри" презентували домашній комплект промо в офіційному Instagram клубу.

Манчестер Юнайтед презентував нову домашню форму – клуб вперше за 9 років змінив титульного спонсора

Футболки виконані в традиційних для Арсенала червоно-білих барвах. Проте, є і несподіване доповнення – смуги синього кольору на плечах. Натомість шорти та гетри будуть білими. Технічним спонсором лондонців залишається німецький Adidas.

До слова, дебют Арсенала в новій формі відбудеться уже в суботу, 17 липня. Суперником "канонірів" у спарингу стане шотландський Рейнджерс.

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