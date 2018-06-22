Арсенал презентував Лєно яскравим відео

Лондонський Арсенал підтвердив підписання німецького воротаря Бернда Лєно з леверкузенського Байєра та офіційно представив його.

26-річний кіпер підписав контракт із "канонірами", повідомляє офіційний сайт Арсенала.

Лєно – гравець Арсенала

"Щасливий та горджуся тим, що гратиму за цей великий клуб у майбутньому. Я віддаватимуся повністю й уже не можу дочекатися старту нового сезону в рядах "канонірів" із Лондона", – заявив Лєно.

Очікується, що німець займе місце в основі Арсенала, витіснивши з рамки воріт ветерана Петера Чеха. ЗМІ повідомляють, що трансфер Лєно коштував лондонцям орієнтовно 20 млн фунтів.

У сезоні 2017/18 Бернд Лєно провів 33 матчі в Бундеслізі, в 10-ти з яких не пропускав.

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