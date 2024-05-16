"Каноніри" представили домашню форму на сезон-2024/25, яка розроблена разом з постачальником екіпірування Adidas.

Тренер Зінченка отримав престижну нагороду від уряду Іспанії

Вперше з сезону-1989/90 на місці логотипу клубу зображено тільки гармату. Форма має звичні кольори Арсенала – червоний та білий.

"Домашня форма створена для того, щоб забезпечити нашим гравцям впевненість у грі під тиском. Цю легку футболку виготовлено за останніми технологіями adidas і створено в тісній співпраці з чоловічою та жіночою командами Арсенала", – написано на офіційному сайті лондонців.

Ман Сіті вистраждав перемогу над Тоттенхемом – Холанд зламав прокляття Пепа і здолав найважчий бар'єр на шляху до титулу

Стежте за перебігом АПЛ разом із ліцензійним букмекером GGBET . Понад 70 видів спорту та дисциплін кіберспорту – тут кожен знайде для себе цікавий матч!

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності, видана 23.08.2023 року комісією з регулювання азартних ігор і лотерей (рішення про видачу ліцензії № 128 від 08.08.2023 р.)

РЕКЛАМНА ІНФОРМАЦІЯ