Арсенал презентував форму на сезон 2024/25 – емблема клубу зникла з футболки
Арсенал показав, яке екіпірування носитиме у кампанії 2024/25.
"Каноніри" представили домашню форму на сезон-2024/25, яка розроблена разом з постачальником екіпірування Adidas.
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Вперше з сезону-1989/90 на місці логотипу клубу зображено тільки гармату. Форма має звичні кольори Арсенала – червоний та білий.
"Домашня форма створена для того, щоб забезпечити нашим гравцям впевненість у грі під тиском. Цю легку футболку виготовлено за останніми технологіями adidas і створено в тісній співпраці з чоловічою та жіночою командами Арсенала", – написано на офіційному сайті лондонців.
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