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Арсенал представив третій комплект форми сезону 2018/19

13:10 297 Читать на русском
Арсенал представив третій комплект форми сезону 2018/19
Арсенал представив третій комплект форми сезону 2018/19

Лондонський Арсенал презентував третій комплект форми сезону 2018/19.

Арсенал провів презентацію третьої форми на сезон-2018/19, повідомляє офіційний сайт клубу. Футболки виконані в бірюзовому кольорі, шорти – темно-сині.

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За підсумками сезону 2017/2018 "каноніри" посіли 6 сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Англії, не потрапивши в Лігу чемпіонів, і будуть виступати в Лізі Європи.

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Відеоновини Арсенал Арсенал Англія Футбольна форма
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