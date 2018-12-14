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Арсенал повторив рекорд Ліги Європи за кількістю "сухих" матчів поспіль – лише Ворскла змогла забити команді Емері

09:17 617 Читать на русском
Арсенал повторив рекорд Ліги Європи за кількістю "сухих" матчів поспіль – лише Ворскла змогла забити команді Емері
Арсенал повторив рекорд Ліги Європи / фото: ФК Арсенал

У груповому турнірі Ліги Європи Арсенал не лише фінішував першим у квартеті E, а й повторив рекорд турніру.

Арсенал у груповому турнірі Ліги Європи 2018/19 не пропускає вже протягом 5 матчів поспіль. Це повторення рекорду турніру, інформує Squawka.

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Арсенал пропустив лише в матчі першого туру проти Ворскли (4:2). У наступних 5 поєдинках "каноніри" зберегли свої ворота "сухими" – двічі зі Спортінгом та Карабахом та матч проти Ворскли у Києві.

Всього ж безпрограшна серія Арсенала у всіх турнірах налічує вже 22 матчі поспіль – це найкращий показник команди з 2007 року.

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Ліга Європи6 турЕмірейтс (Лондон)

Арсенал - Карабах: Четвер 13 грудня 2018

Арсенал
Матч завершено
1 : 0
Карабах
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