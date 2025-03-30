Каноніри активізуються на ринку в пошуках топового нападника. Одним із кандидатів на підсилення атаки може стати форвард Іпсвіча Ліам Делап.

Проблеми Арсенала з реалізацією моментів у ключових матчах можуть змусити клуб серйозно витратитися влітку. За інформацією GiveMeSport, лондонці мають у своєму розпорядженні бюджет у 300 мільйонів фунтів і вже склали список потенційних новачків.

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Одним із пріоритетних варіантів є Ліам Делап, якого ще раніше назвав "особливим" сам Пеп Гвардіола. Форвард Іпсвіча демонструє чудову форму, вже набивши двозначну кількість голів у чемпіонаті. Його гра привернула увагу низки клубів АПЛ, але саме Арсенал виявляє найбільший інтерес. Ба більше, сам гравець не проти переходу до Прем’єр-ліги та готовий боротися за місце в команді Мікеля Артети. Проте Іпсвіч не збирається відпускати свою зірку дешево – трансфер може обійтися в 40 мільйонів фунтів, з урахуванням 20% відступних для Манчестер Сіті.

Нагадаємо, Арсенал посідає 2 сходинку в АПЛ та майже втратив шанси поборотися за чемпіонство.

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