Арсенал поклав око на лідера Ньюкасла

Вінгер англійського Ньюкасла Аллен Сен-Максімен потрапив до сфери зацікавлень лондонського Арсенала.

Нападник "сорок" у найближче трансферне вікно може перебратися на Емірейтс, стверджує Daily Star.

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Дебютний сезон французького вінгера та номінація на приз найкращому гравцю місяця вразили скаутів "канонірів". Арсенал нібито вже відправив запит щодо можливості підписання Сен-Максімена в міжсезоння. Прощання з ним, однак, не входить у плани Ньюкасл. Керманич тайнсайдців Стів Брюс нещодавно заявив, що немає жодного шансу на те, що 23-річний нападник покине північ Англії влітку.

У нинішньому сезоні Аллен Сен-Максімен провів 26 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі та віддав 7 результативних передач.

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