Арсенал покарає гравців, які вживали алкоголь та "звеселяючий газ" на скандальній вечірці перед стартом АПЛ

На гравців лондонського Арсенала очікує покарання за порушення дисципліни.

Керівництво Арсенала пообіцяло перевірити інформацію щодо вживання гравцями клубу алкоголю та інших шкідливих речовин на гучній вечірці перед поточним сезоном АПЛ, повідомляє видання Sky Sports.

Гравці Арсенала влаштували гучну вечірку з алкоголем, десятками дівчат та "звеселяючим газом"

Які саме санкції до футболістів будуть застосовані – не повідомляється.

Нагадаємо, в мережі з'явились фото, на яких гравці основи Арсенала вживають алкоголь та "звеселяючий газ".

В поточному сезоні чемпіонату Англії Арсенал посідає 5-ту сходинку в турнірній таблиці, маючи в активі 31 очко.