Захисник Арсенала Олександр Зінченко може змінити клуб до завершення трансферного вікна.

Спортивний директор Фенербахче Девін Озек вирушив до Лондона на зустріч зі спортивним директором Арсенала Андреа Бертою, щоб обговорити потенційний перехід Олександра Зінченка, на якому наполягає Моурінью.

Як повідомляє Sporx, стамбульський та лондонський клуби досягли домовленості щодо трансферу українця. Фенербахче запропонували 10 мільйонів євро Арсеналу, і "каноніри" погодилися на цю суму, узгодивши з турками деякі умови угоди.

Фенербахче залишилося лише переконати Зінченка. Керівництво клубу планує підключити до перемовин з українцем Жозе Моурінью, оскільки вірить, що авторитет тренера зіграє роль. Очікується, що трансфер буде офіційно оформлений найближчими днями.

Також на Зінченка претендує Порту. Португальці зв'язувалися з Олександром та Арсеналом, але до офіційної пропозиції справа не дійшла.

