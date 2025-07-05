23-річний Мадуеке дав зелене світло на перехід в Арсенал, але між клубами поки не було ніяких переговорів. Про це інформує The Athletic.

Челсі офіційно представив гравця на місце Мудрика

У Арсенала дуже хороші відносини з Челсі, цього літа клуби вже провели трансфер Кепи Аррісабалаги. Мадуеке подобається Мікелю Артеті своєю універсальністю: іспанський наставник цінує той факт, що Ноні може зіграти на обох флангах атаки.

Мадуеке зіграв 45 матчів за Челсі в цьому сезоні, в тому числі чотири на Клубному чемпіонаті світу в США. Він забив 11 голів і оформив 5 асистів, попри те, що пропустив багато часу через травму підколінного сухожилля.

Мадуеке перейшов в Челсі з ПСВ в січні 2023 року і взяв участь в 91 матчі за клуб. Його контракт діє до 2030 року.

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