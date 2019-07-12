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Арсенал побореться з іншими англійськими грандами за Себальйоса

11:43 302 Читать на русском
Арсенал побореться з іншими англійськими грандами за Себальйоса
Дані Себальйос / Фото ФК Реал

Півзахисник Реала Дані Себальйос користується попитом на Туманному Альбіоні.

Лондонський Арсенал зацікавлений у послугах Дані Себальйоса, повідомляє Sky Sports.

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"Каноніри" мають намір орендувати 22-річного хавбека, на якого також претендують Ліверпуль та Тоттенхем. Саме "шпор" називають фаворитом у цих перегонах.

За інформацією ЗМІ, Дані не входить у плани Зідана на наступний сезон і Реал не проти позбутись хавбека.

В минулому сезоні Ла Ліги Себальйос провів 23 матчі, в яких відзначився трьома голами.

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Трансфери Англія Трансфери Реал Мадрид Дані Себальйос Дані Себальйос Арсенал Арсенал Реал Мадрид Реал Мадрид
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