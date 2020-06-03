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Арсенал планує втримати Обамеянга величезною зарплатою – Артета буде вести переговори особисто

10:45 186 Читать на русском
Арсенал планує втримати Обамеянга величезною зарплатою – Артета буде вести переговори особисто
Артета хоче вмовити Обамеянга залишитися / the sun

Лондонський Арсенал працює над продовженням контракту з нападником П'єр-Емеріком Обамеянгом.

Лондонський клуб готовий запропонувати 30-річному форварду угоду до 2023 року на колишніх умовах – 12 млн євро на рік. На думку "канонірів" подібна пропозиція в умовах кризи для вікового гравця має бути дуже привабливою, повідомляє TEAMtalk.

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За інформацією видання, переговори з гравцем і його оточенням хоче вести особисто головний тренер Арсенала Мікель Артета, який бачить у габонцеві ключову постать для побудови команди. Чинна угода Обамеянга з лондонським клубом розрахована до 30 червня 2021 року. Раніше повідомлялося, що Арсенал не готовий відпускати гравця за безцінь (менше 20 млн фунтів) і скоріше втратить його вільним агентом через рік.

Нагадаємо, Обамеянг перейшов у Арсенал з дортмундської Борусії взимку 2018 року. У нинішньому сезоні форвард забив 17 м'ячів і віддав 1 результативну передачу в 26 матчах АПЛ. У 6 зустрічах Ліги Європи гравець став автором 3 забитих м'ячів.

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Теги
Англія Трансфери Арсенала Мікель Артета Мікель Артета П'єр-Емерік Обамеянг П'єр-Емерік Обамеянг Арсенал Арсенал
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