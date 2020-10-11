Захисник Арсенала Вілліам Саліба може провести сезон 2020/21 у другому за силою дивізіоні Англії.

Арсенал хоче віддати юного захисника в оренду, а головним претендентом є Брентфорд, який виступає у Чемпіоншипі, повідомляє Daily Mail.

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Зазначається, що головний тренер "канонірів" Мікель Артета вражений здібностями оборонця, однак вважає, що йому потрібно набратись досвіду, а у складі лондонського клубу він не зможе отримати багато ігрового часу.

Окрім Брентфорда, на Саліба також претендує Уотфорд. Угоду мають заключити до 16 жовтня – саме ця дата є дедлайном для трансферів між клубами чемпіонату Англії.

До слова, Саліба провів минулий сезон в оренді у Сент-Етьєні, а за Арсенал ще не провів жодного офіційного матчу. Трансфер захисника обійшовся лондонському клубу у 30 млн євро.

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