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Арсенал планує серйозні зміни на позиції форварда

19:53 549 Читать на русском
Арсенал планує серйозні зміни на позиції форварда
Ляказетт та Обамеянг / Reuters

Лондонський Арсенал може продати П'єр-Емеріка Обамеянга або Александра Ляказетта і вже визначився із заміною.

Арсенал цікавиться нападаником Ліона Муссою Дембеле, повідомляє Le10Sport.

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За інформацією джерела, лондонський клуб продасть Александра Ляказетта або П'єра-Емеріка Обамеянга найближчим часом. Тому Арсенал шукає гравця, який зможе замінити одного з форвардів.

Додається, що Мусса Дембеле є пріоритетним варіантом для "канонірів". Арсенал зробить пропозицію щодо його трансферу взимку або влітку 2020 року.

Раніше стало відомо, що Обамеянг хоче покинути Арсенал і перейти в клуб, який бореться за трофеї. До слова, у цьому сезоні Дембеле провів за Ліон 18 матчів і забив 10 м'ячів.

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Теги
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