"Каноніри" організовують відхід щонайменше 3 футболістів, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Арсенал підшукав зіркову заміну Артеті

Хавбек Лукас Торрейра незабаром повинен приєднатися до Фіорентини на правах річної оренди (1,5 млн євро+опція викупу за 15 млн). Очікується, що компанію йому складуть Вілліан і Колашинац, яких сватають у Корінтіанс та Фенербахче відповідно. За них Арсенал навряд отримає компенсацію – йдеться про розрив контрактів і переходи вільними агентами.

Нагадаємо, Арсенал розпочав новий сезон поразками 0:2 від Брентфорда та Челсі.

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