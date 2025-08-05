Як повідомляє The Athletic, Штутгарт звернувся до Арсенала щодо можливості купівлі Фабіу Вієйри. Минулого сезону 25-річний хавбек виступав за Порту на правах оренди, але цього разу Штутгарт зацікавлений саме у постійному переході.

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Поки що сторони не досягли згоди, однак переговори тривають. Лондонці планують виручити гідну суму за гравця, якого придбали у Порту влітку 2022 року за 40 мільйонів євро.

Вієйра, який має виступи за молодіжну збірну Португалії, провів перший сезон у лондонському клубі з 22 матчами в АПЛ, але лише тричі виходив у старті. У наступному чемпіонаті ситуація не покращилась – ще менше ігрової практики.

У серпні 2024 року хавбек повернувся до Порту в оренду, де регулярно грав і допоміг клубу фінішувати третім – слідом за Спортінгом і Бенфікою. Контракт Вієйри з Арсеналом розрахований до літа 2027 року.

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