Арсенал домовився з Троссаром про підписання нової угоди. Бельгійцю значно підвищать зарплату, при цьому термін дії контракту не буде продовжено – договір, як і раніше, буде розрахований до 2027 року. Про це інформує The Athletic.

Троссар приєднався до "канонірів" в січні 2023 року. У складі команди він провів 124 матчі у всіх турнірах, відзначившись 28 голами і 23 асистами.

В середині липня The Sun повідомляв про те, що Леандро погодив свій перехід у Фенербахче.

Нагадаємо, що Фенербахче також зацікавлений в послугах лівого захисника Арсенала Олександра Зінченка.

