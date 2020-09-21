Арсенал підсилився голкіпером збірної Ісландії
20:30 - Читать на русском
Воротар Діжона Рунар Алекс Рунарссон перебрався на Туманний Альбіон
Арсенал підписав Рунара Алекса Рунарссона, який захищав кольори французького Діжона, повідомляє офіційний сайт лондонського клубу.
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Воротар збірної Ісландії узгодив з "канонірами" контракт на 4 роки та обрав собі 13-й номер. За інформацією transfermarkt, Діжон отримав за 25-річного голкіпера 2 млн євро.
У минулому сезоні чемпіонату Франції Рунарссон провів 11 матчів, в яких пропустив 17 голів. Нагадаємо, основним голкіпером у таборі "канонірів" є Бернд Лєно.
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