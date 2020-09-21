Арсенал підписав Рунара Алекса Рунарссона, який захищав кольори французького Діжона, повідомляє офіційний сайт лондонського клубу.

Обамеянг офіційно продовжив співпрацю з Арсеналом

Воротар збірної Ісландії узгодив з "канонірами" контракт на 4 роки та обрав собі 13-й номер. За інформацією transfermarkt, Діжон отримав за 25-річного голкіпера 2 млн євро.

У минулому сезоні чемпіонату Франції Рунарссон провів 11 матчів, в яких пропустив 17 голів. Нагадаємо, основним голкіпером у таборі "канонірів" є Бернд Лєно.

Арсенал здобув перемогу над Вест Хемом: 11 хвилин Ярмоленка як вирок, Боуен не вражає, а "каноніри" роблять заявку на ЛЧ