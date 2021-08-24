Невдалий старт нового сезону всерйоз розхитав крісло під головним тренером лондонського Арсенала Мікелем Артетою. Керівництво "канонірів" вже обрало пріоритетного кандидата на заміну іспанцю.

Антоніо Конте може очолити Арсенал, стверджує The Telegraph.

Арсенал встановив дедлайн для Артети

Італійський фахівець став основним претендентом для босів "канонірів" на випадок звільнення Артети. Представники лондонців нібито мали перші контакти з Конте. Переговори з 52-річним алленаторе стануть інтенсивнішими, якщо криза Арсенала поглибиться.

Нагадаємо, що Антоніо Конте влітку пішов із міланського Інтера після завоювання для "нерадзуррі" першого за 11 років Скудетто. Італієць вже працював на Туманному Альбіоні з Челсі та здобув із "синіми" чемпіонський титул 2016/17.

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