Лондонський Арсенал узгодив умови контракту із захисником Байєра П'єро Інкап'є, повідомляє Фабріціо Романо.

Еквадорський універсал переїде в АПЛ на правах оренди з обов'язковим викупом. В складі "канонірів" Інкап'є замінить Ківйора, який вже майже завершив свій перехід в Порту.

Цікаво, що 23-річний захисник може зіграти не лише в центрі оборони, а й на лівому фланзі, ставши ще одним конкурентом Олександра Зінченка, який і без того програє боротьбу за позицію Ріккардо Калафйорі та Майлзу Льюїс-Скеллі.

Додамо, що Інкап'є виступав за Байєр з 2021 року. В складі "фармацевтів" еквадорець виграв Бундеслігу та Кубок Німеччини у сезоні 2023/24.

