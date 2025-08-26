Арсенал підпише універсального лідера Байєра – ще один претендент на позицію Зінченка
Захисник Байєра П'єро Інкап'є може перебратися в Арсенал.
Лондонський Арсенал узгодив умови контракту із захисником Байєра П'єро Інкап'є, повідомляє Фабріціо Романо.
Еквадорський універсал переїде в АПЛ на правах оренди з обов'язковим викупом. В складі "канонірів" Інкап'є замінить Ківйора, який вже майже завершив свій перехід в Порту.
Цікаво, що 23-річний захисник може зіграти не лише в центрі оборони, а й на лівому фланзі, ставши ще одним конкурентом Олександра Зінченка, який і без того програє боротьбу за позицію Ріккардо Калафйорі та Майлзу Льюїс-Скеллі.
Додамо, що Інкап'є виступав за Байєр з 2021 року. В складі "фармацевтів" еквадорець виграв Бундеслігу та Кубок Німеччини у сезоні 2023/24.
