Арсенал на своєму офіційному сайті оголосив про підписання П'єро Інкап'є на правах оренди до кінця сезону 2025/26. Згідно з Sky Sports, Арсенал матиме право придбати гравця по завершенні оренди за 45 млн фунтів. 23-річний захисник провів понад 100 матчів за Байєр з моменту приєднання до клубу в 2021 році, зігравши ключову роль у перемозі клубу в Бундеслізі в сезоні 2023/24.

"П'єро володіє фізичною міццю, його універсальність і тактична гнучкість дають нам додаткові можливості в обороні. Він – сильний гравець, в якому прекрасно поєднуються молодість і зрілість. Він зробить нашу команду сильнішою і конкурентоспроможнішою в цьому сезоні", – зазначив наставник "канонірів" Мікель Артета.

П'єро гратиме під номером 5.

