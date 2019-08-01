Арсенал підписав Ніколя Пепе – трансфер став рекордним в історії клубу

Вінгер Лілля Ніколя Пепе офіційно перейшов в Арсенал. "Каноніри" оформили рекордний трансфер у своїй історії.

Арсенал на своєму офіційному сайті оголосив про підписання форварда Ніколя Пепе. Деталі контракту не повідомляються. Футболіст гратиме під 19-м номером.

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Попереднім клубом зіркового івуарійця був Лілль, за який у минулому сезоні він забив 22 голи і допоміг здобути "срібло" Ліги 1.

Як повідомили "каноніри", цей трансфер став рекордним в їхній історії. За інформацією ЗМІ, клуб заплатив 80 млн євро.