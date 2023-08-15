Лондонський Арсенал оголосив про перехід Давіда Райї. Про це пише клубна прес-служба.

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Іспанський воротар орендований у Брентфорда. Угода розрахована на один рік – до кінця сезону 2023/24. 27-річний футболіст у минулому сезоні провів всі 38 матчів за Брентфорд в АПЛ, у яких пропустив 46 голів та 12 разів відіграв "на нуль".

Давід виступатиме за Арсенал під 22-м номером. Transfermarkt оцінює його у 30 мільйонів євро.

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