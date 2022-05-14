Лондонський Арсенал хоче скористатись тим, що Манчестер Сіті підписав Ерлінга Холанда та оформити трансфер Габріела Жезуса.

Манчестер Сіті має намір виручити за Габріела Жезуса близько 50-60 млн євро, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Арсенал близький до підписання Жезуса за 50 млн євро

Арсенал вже готує стартову пропозицію та контактував з агентом бразильця Марсело Петтінаті. "Нам подобається проект", – зазначив він у коментарі Романо на питання про можливий перехід свого клієнта в Арсенал.

До слова, Жезус зіграв за Манчестер Сіті у 39 матчах цього сезону, в яких відзначився 13 голами та 12 асистами.

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