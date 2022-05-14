Арсенал підготував солідну пропозицію для Манчестер Сіті за Жезуса
Лондонський Арсенал хоче скористатись тим, що Манчестер Сіті підписав Ерлінга Холанда та оформити трансфер Габріела Жезуса.
Манчестер Сіті має намір виручити за Габріела Жезуса близько 50-60 млн євро, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Арсенал близький до підписання Жезуса за 50 млн євро
Арсенал вже готує стартову пропозицію та контактував з агентом бразильця Марсело Петтінаті. "Нам подобається проект", – зазначив він у коментарі Романо на питання про можливий перехід свого клієнта в Арсенал.
До слова, Жезус зіграв за Манчестер Сіті у 39 матчах цього сезону, в яких відзначився 13 голами та 12 асистами.
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