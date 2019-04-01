Арсенал переміг Ньюкасл та вийшов на третє місце АПЛ

В рамках заключного матчу 32-го туру АПЛ Арсенал завдяки голам Аарона Ремзі та Алєксандра Ляказетта переграв Ньюкасл (2:0).

Арсенал захопив ініціативу одразу зі стартовим свистком, не відпускаючи її до перерви. Ньюкасл обрав тактику гри другим номером та загрожував контратаками, однак жодна з них не дійшла хоча б до якогось завершення – виключенням став лише контрольований удар Рондона з лівого краю в ближній кут на 32-й хвилині. Арсенал же ліз уперед та забив вже на 13-й після подачі зі штрафного, яку на дальній стійці замкнув Ляказетт – щоправда, гол не зарахували через необов'язковий фол Папастатопулоса.

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На 30-й оборона Ньюкасла розпалася після красивої комбінації, яка завершилась відскоком під удар Ремзі; валлієць же метрів з 22-х пробив точно під дальню стійку – 1:0. На 38-й міг відзначитись Колашинац, постріл якого парирував Дубравка, а на 45-й лише голова Річі на лінії воріт врятувала "сорок" від голу Ляказетта.

По перерві зміст гри дещо змінився. Ньюкасл нав'язав жорстку боротьбу та ефективно зривав атакувальний темп господарів – як наслідок, до 80-х хвилин Арсенал нічого, крім удару Обамеянга в ближній кут, не створив, при цьому втративши через травму Аарона Ремзі. Тим не менш, гості нічим попереду не відповідали, а лондонці тиснули й забили внаслідок дуже красивої комбінації. На 83-й хвилині Гендузі віддав на Ляказетта, той ефектно відпасував на Обамеянга, П'єр в дотик розрізав оборону, а Алєксандр перекинув Дубравку – 2:0.

Таким чином, Арсенал набрав 63 очки та обійшов Тоттенхем, вирвавшись на третю позицію в турнірній таблиці. Ньюкасл з 35 заліковими балами залишився на п'ятнадцятому місці.