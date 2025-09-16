Атлетік повернувся до Ліги чемпіонів після 11-річної відсутності. Востаннє "леви" виступали в цьому турнірі у 2014-му, граючи в одній групі з Шахтарем – тоді баски стали третіми, а донеччани відправились у 1/8 фіналу. Цікаво, що у тому сезоні тренером Більбао теж був Ернесто Вальверде.

"Це буде чудовий матч": Каррагер спрогнозував, які команди зіграють у фіналі Ліги чемпіонів

Камбек у ЛЧ припав на домашку з Арсеналом. Баски змогли дати бій півфіналісту ЛЧ, але лишень у контексті стримування. Самі господарі майже нічого не створили, за винятком удару Беренгера з незручної позиції на 14-й хвилині. М'яч пройшов поруч з воротами!

Баски мали ще кілька перспективних підходів до воріт Раї й навіть зробили 20 дотиків у штрафному, але це конвертувалось у скромні 11 ударів. Показник гостроти виявилася мізерним – 0,41 xG. Втім, Арсенал у першому таймі створив не більше.

На окремих відрізках підопічні Мікеля Артети взагалі не могли перейти центр поля, однак два потенційно гольових епізоди вони організували. В обох забивати мав Дьокереш. На 24-й хвилині Віктор отримав передачу на хід лівим флангом, пробіг метрів 25 до штрафного й пробив з гострого кута – вийшло занадто слабко для Сімона.

На 26-й же хвилині Дьокереш замикав подачу з правого флангу, виконавши ефектний стрибок. Цього разу новачку "канонірів" забракло точності. Зрештою, команди відправились відпочивати за нулів на табло.

У другому таймі лондонці суттєво додали в активності. Особливо розігрався Мадуеке. На 52-й хвилині Ноні переграв захисника на фланзі й увірвався до карного майданчика. Вінгер завдав удару з гострого кута – Сімону довелося рятувати Атлетік.

На 56-й же Мадуеке відкрився на правому краю штрафного та вистрілив під праву стійку. Сімон знову не спав, однак і постріл був слабеньким.

Ще за 10 хвилин забивати мав Меріно, який замикав навіс з лівого флангу – вийшло точно в руки голкіперу. Ось і вся гострота. Мікель Артета не витримав, кинувши у бій Мартінеллі й Троссара.

Саме цей хід і став соломинкою, що зламала спину верблюда. Менш ніж за хвилину після появи на полі Мартінеллі відкрив рахунок, отримавши шикарний пас від Троссара й вирвавшись сам на сам – 0:1!

На 87-й же Габріел віддячив Леандро за асист. Бразилець прорвався лівим флангом, пройшов захисника та виконав катбек на вільного бельгійця – а той вгатив низом. Рикошетом від суперника м'яч влетів у ближню дев'ятку. 0:2!

На цьому всі питання були закриті. Арсенал стартує у новому сезоні Ліги чемпіонів з перемоги в Більбао. У наступному турі "каноніри" зіграють з Олімпіакосом, тоді як Атлетік поїде до Дортмунда.

Перший матч Ліги чемпіонів подарував сенсацію – Уніон знищив ПСВ з голами кривдника України і родичів зірок