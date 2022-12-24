Трансфер Михайла Мудрика з Шахтаря в Арсенал ще досить далекий від завершення.

"На цю мить перемовини не перебувають на просунутій стадії. Шахтар наполягає на 100 мільйонах євро. "Каноніри" натомість відчувають, що "гірники" можуть погодитися на пропозицію у 60-65 млн з включенням, можливо, деяких бонусів.

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У Арсенала вже є зелене світло від самого Мудрика, він буде щасливий приєднатися до команди та відчути досвід АПЛ. Безумовно, ці перемовини не є легкими, але футболіст залишається одним із пріоритетів для Арсеналу. Люди навколо впевнені, що лондонський клуб добре усвідомлює, наскільки особливим цей хлопець може стати в наступні кілька років", – поділився інсайдер Фабріціо Романо в коментарі для GiveMeSport.

Нагадаємо, Мудрик публічно заявив про своє прагнення перейти в АПЛ, проте Шахтар відлякує покупців захмарними цінниками. Срна і Палкін називали цифри від 60 до 100 мільйонів євро. Також "гірники" хотіли б продовжити контракт вінгера, який розрахований до кінця 2026 року.

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