Арсенал перед черговим кроком у фінал, Мілан потребує реваншу: п'ять найкрутіших поєдинків 3-го туру Ліги Європи

Сьогодні увечері відбудеться 3 тур Ліги Європи 2018/19. "Футбол 24" представляє анонс найцікавіших матчів.

1. Цюріх – Байєр Леверкузен (група А)

Четвер, 25 жовтня, 19:55

Цюріх, Летцігрунд

Цюріх та леверкузенський Байєр переграли своїх суперників по групі у двох перших турах Ліги Європи, а тому в очній дуелі вирішуватимуть, хто опиниться на вершині групи А. Швейцарці дві свої перемоги здобули з мінімальним рахунком, тоді як Байєр демонстрував більш "веселу" гру з тими ж суперниками (Лудогорець та АЕК Ларнака).

Цюріх наразі займає третє місце у національному чемпіонаті, поступаючись лише Туну і Янг Бойз, проте саме з ними провів два останні матчі та не програв. Особливо слід відзначити "перестрілку" з чемпіоном країни (3:3) в останньому турі, де Янг Бойз по ходу гри програвав 0:2 та 1:3, але все ж зміг відігратися. Така результативність Цюріха когось може ввести в оману, адже за статистикою "містяни" забивають на рівні аутсайдерів свого чемпіонату (лише 13 м’ячів за 11 турів) та за цим показником є майже втричі гіршими від Янг Бойз.

Інша справа, що Цюріх досить непогано грає в обороні проти середняків та найслабших команд швейцарської Суперліги, у шести поєдинках з якими пропустив лише двічі. Тренує цю команду 39-річний Людовік Маньїн, який грав за збірну Швейцарії проти України на ЧС-2006.

Що стосується Байєра, то підопічні Хайко Херрліха вже три тури поспіль не можуть виграти в Бундеслізі та перебувають не в найкращій формі (13 місце в турнірній таблиці). Щодо кадрової ситуації у "фармацевтів", то Байєр все ще не може розраховувати на травмованого фінського нападника Пох’янпало. Для Херрліха є також і позитивні кадрові новини, адже відновився після травми основний центральний півзахисник Арангіс, проте його участь в матчі проти Цюріха поки під питанням.

Байєр, як і його опонент, також не має в своєму складі результативних форвардів (найкращий бомбардир команди Фолланд забив цього сезону лише двічі) і є однією з найменш результативних команд Бундесліги (дев’ять голів після восьми турів). Окрім, цього, Байєр ще й досить багато пропускає (15 голів) та перебуває серед найгірших команд Бундесліги за цим показником .

Прогноз Футбол 24: 1:1

У паралельному матчі групи А кіпрський АЕК прийматиме болгарський Лудогорець.

Ренн – Динамо: кияни полетіли до Франції без Бєсєдіна, але з Вербічем

2. Лейпциг – Селтік (група В)

Четвер, 25 жовтня, 19:55

Лейпциг, РБ Арена

У групі В Зальцбург підтверджує статус фаворита квартету та команди, яка наче створена для Ліги Європи, адже останнім часом дуже комфортно почуває себе у цьому турнірі. Австрійці у двох стартових турах обіграли Селтік та своїх "побратимів" з Лейпцига, і тепер саме ці дві команди поборються за статус "кращої після Зальцбурга".

Німецький та шотландський клуби перед грою мають у своєму активі по три очки. Лейпциг Ральфа Рангніка досить непогано розпочав сезон, а щільність розташування команд у верхній частині Бундесліги дозволяє "бикам" навіть мріяти про чемпіонство. Команду з наступного сезону очолить тренер-вундеркінд Нагельсманн, але це зовсім не означає, що Лейпциг не має амбітних планів на нинішній сезон.

В арсеналі у Рангніка є три прекрасних форварди: Вернер, Поульсен та Огюстен, які приблизно порівну забивають, також важливою фігурою для німецької команди виступає правий вінгер Забітцер. РБ є вкрай результативною командою, забиваючи в середньому рівно два голи за гру у Бундеслізі. В останньому турі "бики" не змогли обіграти Аугсбург (0:0), але за два тижні до цього вщент рознесли Нюрнберг (6:0).

Селтік цієї осені вже потрапив у щось на кшталт "чорної смуги", впродовж якої не вдавалося здобути перемогу, але, не в раховуючи поразки в ЛЄ від Зальцбурга, повернувся на шлях перемог та відсвяткував вже три вікторії поспіль у чемпіонаті країни. Дві останні були здобуті з вкрай переконливими рахунками – 4:2 та 6:0.

Головний тренер "кельтів" Брендан Роджерс має в своєму розпорядженні одразу кількох гравців, які суттєво впливають на гру команди в атаці. Найрезультативнішими є шотландський правий хавбек Форрест ("4+3" за системою "гол+пас") та французи Едуар і Нтчам ("4+1" та "3+1" відповідно). Найкращим асистентом Селтіка є австралійський атакувальний хавбек – Том Рогіч, який окрім чотирьох гольових передач має у своєму активі ще й 2 голи.

Величезною для Лейпцига втратою є травмований шведський вінгер Форсберг, у Селтіка травмованим залишається опорний півзахисник Біттон.

Прогноз Футбол 24: 2:2

У паралельному матчі групи В лідер групи Зальцбург зіграє проти Русенборга.

Ренн – Динамо: анонс матчу Ліги Європи

3. Спортінг Лісабон – Арсенал (група Е)

Четвер, 25 жовтня, 19:55

Лісабон, Жозе Алваладе

Ще перед стартом групового турніру ці два клуби вважалися головними фаворитами квартету, що й підтвердили на старті. Тепер Спортінг та Арсенал двічі зіграють між собою, щоб визначити, хто більше гідний посісти перше місце в групі.

"Лісабонські леви" цього сезону не демонструють надто впевненої гри. Два з трьох останніх матчів у чемпіонаті Спортінг програв, і якщо мінімальну поразку Бразі ще якось можна пояснити силою суперника, то "ляпас" від скромного Портімоненсе (2:4) не додає позитиву підопічним Жозе Пезейру.

Інша справа – Ліга Європи, де Спортінг переграв двох слабших за класом суперників, проте українські вболівальники дуже добре пам’ятають, насікльки важко португальці перемогли в Полтаві. У хорошій формі зараз перебуває ветеран Нані, на рахунку якого три голи та два асисти. Також захисникам Арсенала слід звернути увагу на Бруну Фернандеша, Монтеро і Кабрала, які на трьох мають п’ять голів та чотири гольові передачі.

Лондонський Арсенал перебуває в шаленій формі. Після серпневих поразок від Челсі та Манчестер Сіті підопічні Унаї Емері перемагають абсолютно усіх та немало забивають. Арсенал якось непомітно для інших піднявся на четверту сходинку АПЛ та вже серйозно дихає в спину лідерам. У Лізі Європи "каноніри" здобули дві впевнені перемоги над Ворсклою та Карабахом і складається враження, що любитель цього турніру Емері не збирається відкладати завдання виходу з групи на потім. В прекрасній формі перебувають Озіл, Ляказетт та Обамеянг, а сьогоднішній Арсенал можна сміливо називати командою рівня Ліги чемпіонів не тільки за статусом, а й за рівнем гри.

Найбільшими кадровими втратами у Спортінга є травмовані Матьє, Рафінья та пара форвардів – Дост і Діабі. Арсеналу не допоможуть Чех, Сократіс, Кошельни та Дженкінсон.

Прогноз Футбол 24: 1:2

У паралельному матчі групи Е Карабах прийматиме полтавську Ворсклу.

Карабах – Ворскла: анонс матчу Ліги Європи

4. Мілан – Бетіс (група F)

Четвер, 25 жовтня, 19:55

Мілан, Сан-Сіро

На Сан-Сіро зіграють два лідери групи F – Мілан та Бетіс. "Россонері" після двох турів мають шість пунктів та займають першу позицію, севільський клуб у першому турі зіграв внічию з Олімпіакосом, тому має на 2 очки менше.

Мілан підходить до гри не в найкращому настрої через поразку в більш ніж принциповому матчі проти Інтера у минулий вікенд, проте підопічні Гаттузо останнім часом демонструють досить змістовний футбол, що також підкріплюється і результатом. До поразки в дербі Мілан здобув три впевнені перемоги, включно з домашньою вікторією у матчі ЛЄ проти Олімпіакоса (3:1). Лідерами сьогоднішнього Мілана є Ігуаїн, Сусо, Бонавентура та Кессьє. На рахунку аргентинського бомбардира вже чотири голи за "россонері", а Сусо є найкращим асистентом команди з шістьма гольовими передачами.

Якщо говорити про Бетіс, то іспанський клуб програв два останні матчі у Ла Лізі та опустився на одинадцяту сходинку чемпіонату. Якщо не враховувати розгром Дюделанжа у Лізі Європи, то в матчах Бетіса вже впродовж майже місяця не забивається більше одного м’яча на дві команди. Підопічні Кіке Сетьєна є в якійсь мірі унікальною командою, адже за 9 зіграних турів у Прімері Бетіс забив всього п’ять м’ячів, пропустивши сім у свої ворота. Ця команда точно вміє "сушити" гру.

Кадрова ситуація краща у Мілана, бо в лазареті лише Стрініч та Конті, які вже давно поза грою. У Бетіса втрати серйозніші: проти Мілана точно не зіграє опорник Хаві Гарсія, також під великим питанням участь в матчі Гуардадо, Тельйо та Хоакіна.

Прогноз Футбол 24: 2:0

У паралельному матчі групи F Дюделанж зіграє проти Олімпіакоса.

Мілан визначився, ким замінить Гаттузо

5. Марсель – Лаціо (група H)

Четвер, 25 жовтня, 22:00

Марсель, Велодром

У Марселі фіналіст минулорічного розіграшу турніру прийматиме римський Лаціо. Перед стартом групового турніру сьогоднішні суперники вважалися фаворитами не тільки свого квартету, але й одними з фаворитів усього розіграшу ЛЄ 2018/19. На землю їх несподівано опустив Айнтрахт з Франкфурта, який спочатку обіграв Марсель на Велодромі (2:1) а згодом розтрощив Лаціо (4:1) у Франкфурті.

Марсель при цьому в гостях не зміг обіграти непоступливий Аполлон (2:2) та наразі займає ганебне останнє місце в групі. Підопічні Руді Гарсії перебувають зараз у непоганій формі та здобули дві сухі перемоги в рамках Ліги 1. Марселю нема куди відступати, адже будь-яка наступна невдача ще більше ускладнить турнірне становище французького клубу, причому Лаціо якраз і є прямим конкурентом "провансальців" за вихід до плей-офф.

На початку сезону класно себе показали лідери цього Марселя – Товен та Пайє, які на двох мають 11 голів та 8 асистів, але на Флоріана Руді Гарсія не зможе розраховувати через травму. Також по три м’ячі за клуб забили Жермен та Мітроглу, які, найімовірніше, стануть головною ударною силою Марселя на вістрі атаки.

Лаціо так само, як і Марсель, здобув дві перемоги в останніх своїх матчах у Серії А, перебуває зараз на четвертій сходинці італійського чемпіонату та підходить до матчу ЛЄ в піднесеному настрої. В хорошій формі перебуває головний голеадор клубу – Чіро Іммобіле, який вже встиг на старті сезону відзначитися шістьма голами та одним асистом. Трохи гірше в плані результативності виглядають дві зірки Лаціо минулого сезону – Мілінковіч-Савіч та Луїс Альберто, але вони все одно залишаються дуже грізною силою.

Марселю через травми не допоможуть Сакай, Товен та Нжьє, у Лаціо травмованими є Дурмісі та Бадель, а Баста та Корреа дискваліфіковані за вилучення у Франкфурті.

Прогноз Футбол 24: 2:1

У паралельному матчі групи H лідер групи Айнтрахт прийматиме Аполлон.

Артур Киселевський, Футбол 24