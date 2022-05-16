Арсенал оцінив провідного оборонця в 45 мільйонів – його хоче Ювентус
18:23 - Читать на русском
Центральний захисник лондонців Габріел незабаром може змінити клубну прописку.
Арсенал готується цього літа продати 24-річного бразильця, стверджує журналіст Екрем Конур.
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Свого провідного центрбека "каноніри" відпустять, якщо отримають пропозицію у розмірі 45 мільйонів євро. Одним із претендентів на Габріела називають Ювентус, який бачить у ньому заміну Джорджо К'єлліні.
Зауважимо, бразилець одягає футболку Арсенала з 2020-го. Цього сезону він провів 37 поєдинків на клубному рівні й відзначився чотирма голами.
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