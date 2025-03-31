Вінгер "канонірів" отримав травму в матчі проти Ньюкасла у грудні 2024 року. Після тривалого відновлення Букайо Сака готовий повернутися на поле.

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"Він готовий. Ми вжили всіх запобіжних заходів, і тепер справа за виходом на поле. Сака дійсно голодний. Дотримувалися термінів і зробили все можливе. Букайо – видатний гравець. Ми знаємо, який вплив він має на команду і наскільки важливими є його роль і внесок у наш успіх. Класно, що він повернувся", – цитує Артету Mundo Deportivo.

Видання зазначає, що Сака отримає можливість вийти на поле в матчі проти Фулхема, ймовірно, навіть у стартовому складі, а потім зіграє з Евертоном. Очікується, що Букайо візьме участь у чвертьфіналі ЛЧ з Реалом.

Попри те, що Сака пропустив три місяці, він досі є одним із найкращих бомбардирів Арсенала у поточному сезоні з дев'ятьма голами у всіх турнірах. Букайо перевершив лише Кай Хаверц (15 голів).

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