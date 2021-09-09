Відразу 4 гравців відновилися і вже займаються у загальній групі, інформує офіційний сайт "канонірів".

"Я був нещасливий у цьому клубі": Вілліан – про свою благородну "втечу" з Арсенала

Габріел мав проблеми з коліном, а Нкетія і Партей страждали від травм щиколотки. 50-мільйонний новачок Бен Вайт заразився коронавірусом, тому також не міг допомогти команді. Тепер вся четвірка доступна на найближчий матч АПЛ проти Норвіча (11 вересня).

Нагадаємо, у перших трьох турах підопічні Артети не набрали жодного очка, опинившись на дні турнірної таблиці.

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