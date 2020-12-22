Лондонський клуб загруз у підвалинах турнірної таблиці чемпіонату Англії. Боси Арсенала, аби змусити гравців радикально змінити ситуацію, вирішили вдарити по кишенях футболістів.

Футболісти Арсенала ризикують зіткнутися з істотним зниженням заробітної плати, якщо продовжать виступи у такому ж дусі.

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У разі вильоту з англійської Прем'єр-ліги за підсумками сезону лондонцям скоротять виплати на 25%, повідомляє видання Daily Mail. Щорічний фонд заробітної плати "канонірів" складає понад 150 млн фунтів стерлінгів, а серед найбільш оплачуваних гравців Англії – Месут Озіл та П'єр-Емерік Обамеянг. Якщо станеться непоправне і підопічні Мікеля Артети таки покинуть найвищий дивізіон – клубний бюджет зекономить 37,5 млн фунтів.

Нагадаємо, Арсенал в 14 зустрічах набрав 14 очок і посідає 15-ту сходинку в турнірній таблиці АПЛ. Від зони вильоту команду відділяє 4 пункти – у останніх семи поєдинках лондонці набрали всього 2 бали.

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