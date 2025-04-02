Українець у поточному сезоні має обмежений ігровий час у складі "канонірів". Щоб розвантажити свою зарплатну відомість, влітку Арсенал попрощається з кількома гравцями, одним з яких буде Олександр Зінченко.

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Як повідомляє Esto es atleti, Атлетіко ще торік цікавився українцем, але тоді угоду не вдалося завершити. Арсенал розглядає продаж Зінченка і повісив на нього цінник у розмірі 17 млн фунтів. Після завершення сезону "матрацники" можуть знову спробувати підписати захисника.

У поточному сезоні Олександр зіграв за "канонірів" у 17 матчах у всіх турнірах. В активі українця один забитий м'яч. Контракт Зінченка з Арсеналом діє до 2026 року.

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