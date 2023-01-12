Арсенал на своєму офіційному сайті повідомив про зміни в дизайні свого стадіону – одразу 8 нових художніх витворів тепер доповнюють Емірейтс Стедіум.

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На них зображені легенди клуби в різних іпостасях (зокрема "непереможний" склад Арсенала зразка 2004 року), підбірка фанатських прапорів та інші малюнки, присвячені "канонірам". Над арт-проектом працювала чимала команда художників.

Перший суперник Арсенала, який побачить цю красу, буде Манчестер Юнайтед – манкуніанці завітають на Емірейтс Стедіум вже 22 січня.

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