Арсенал оновив Емірейтс Стедіум – вишуканий дизайн для клубу Зінченка
Лондонський Арсенал вирішив прикрасити свій стадіон справжнім витвором мистецтва.
Арсенал на своєму офіційному сайті повідомив про зміни в дизайні свого стадіону – одразу 8 нових художніх витворів тепер доповнюють Емірейтс Стедіум.
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На них зображені легенди клуби в різних іпостасях (зокрема "непереможний" склад Арсенала зразка 2004 року), підбірка фанатських прапорів та інші малюнки, присвячені "канонірам". Над арт-проектом працювала чимала команда художників.
Перший суперник Арсенала, який побачить цю красу, буде Манчестер Юнайтед – манкуніанці завітають на Емірейтс Стедіум вже 22 січня.
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