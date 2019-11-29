Арсенал офіційно звільнив Емері

Унаї Емері покинув крісло головного тренера лондонського клубу після невдалого старту сезону.

Арсенал припинив співпрацю з Унаї Емері, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Виконувати обов'язки головного тренера буде помічник іспанського фахівця – Фредрік Юнгберг. Раніше швед працював з молодіжними командами "канонірів" (U-15 та U-23). В той же час клуб відзначив, що продовжує пошук нового тренера.

Відставка Емері була доволі прогнозованою, адже Арсенал демонструє невдалі результати на старті нинішнього сезону. Після 13-ти турів АПЛ "каноніри" перебувають лише на 8-й сходинці, маючи в активі 18 очок.

Нагадаємо, іспанський фахівець очолював команду з травня 2018 року.

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