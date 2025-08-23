Арсенал офіційно завершив трансфер гравця збірної Англії – рекордний продаж клубу АПЛ
Півзахисник Крістал Пелас Еберечі Езе продовжить кар'єру в Арсеналі.
Арсенал на своєму офіційному сайті оголосив про перехід Еберечі Езе. 27-річний англієць підписав контракт з "канонірами" на п'ять років.
Арсенал заплатив Крістал Пелас за атакувального півзахисника 60 мільйонів фунтів стерлінгів, а також угодою передбачені бонуси. Трансфер Езе став найдорожчим продажем "орлів" в історії. До цього вважався найдорожчим перехід Арона Ван-Біссака, за якого заплатив Манчестер Юнайтед 55 млн фунтів.
Нагадаємо, що Еберечі Езе приєднався до Крістал Пелас у 2020 році. Загалом він зіграв за "орлів" у 169 матчах, в яких забив 40 голів та віддав 28 асистів. Разом з командою він виграв Кубок та Суперкубок Англії. Еберечі буде виступати під 10 номером.
