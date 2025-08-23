Арсенал на своєму офіційному сайті оголосив про перехід Еберечі Езе. 27-річний англієць підписав контракт з "канонірами" на п'ять років.

Зінченко очолив рейтинг Артети – українець в Арсеналі отримав особливе визнання (ВІДЕО)

Арсенал заплатив Крістал Пелас за атакувального півзахисника 60 мільйонів фунтів стерлінгів, а також угодою передбачені бонуси. Трансфер Езе став найдорожчим продажем "орлів" в історії. До цього вважався найдорожчим перехід Арона Ван-Біссака, за якого заплатив Манчестер Юнайтед 55 млн фунтів.

Нагадаємо, що Еберечі Езе приєднався до Крістал Пелас у 2020 році. Загалом він зіграв за "орлів" у 169 матчах, в яких забив 40 голів та віддав 28 асистів. Разом з командою він виграв Кубок та Суперкубок Англії. Еберечі буде виступати під 10 номером.

It was only ever Arsenal.



A boyhood Gooner, our new number 10 – welcome home, Ebere ️ pic.twitter.com/k3h67d4rg7 — Arsenal (@Arsenal) August 23, 2025

Ярмолюк потужною грою допоміг перемогти Астон Віллу, Борнмут здолав Вулвз, Бернлі тріумфував у битві новачків АПЛ