Габріел Магальяес зазнав травми під час домашнього поєдинку 30-го туру АПЛ проти Фулхема. Бразильця замінив Якуб Ківйор, який вийшов на поле вже на 16-й хвилині матчу.

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Під час гри не було зрозуміло, наскільки серйозне пошкодження отримав Магальяес, проте Арсенал офіційно підтвердив його травму. Зазначається, що захисник потребує операції на підколінне сухожилля, яка буде проведена найближчими днями.

У поточному сезоні Магальяес забив п’ять голів та віддав 3 асисти у 42 матчах.

Нагадаємо, перший матч між Арсеналом і Реалом відбудеться 8 квітня. Початок о 22:00.

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