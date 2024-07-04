Минулого сезону Арсенал орендував Райю в Брентфорда, і іспанський голкіпер виграв "золоту рукавичку" АПЛ – він провів найбільшу кількість "сухих" матчів (16) серед своїх колег по амплуа, пропустивши всього лише 16 голів. Керівництво "канонірів" вирішило остаточно викупити контракт воротаря – і сьогодні ця угода була завершена.

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Як інформує офіційний сайт Арсенала, Райя підписав з лондонським клубом довгостроковий контракт. Згідно з ВВС, цей трансфер обійшовся "канонірам" у 27 млн фунтів стерлінгів (32 млн євро).

"Він відіграє важливу роль у нашій роздягальні, і ми раді продовжувати з ним працювати. Він заклав міцний фундамент минулого сезону, і в наступні роки буде його розвивати, домагаючись ще більшого успіху", – зазначив головний тренер команди Мікель Артета.

Нагадаємо, що до приходу Райї основним воротарем Арсеналу був Арон Ремсдейл.

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