Арсенал на офіційному сайті оголосив про відхід воротаря команди Карла Хайна до бременського Вердера.

Орендна угода естонського воротаря розрахована на один сезон. Варто додати, що шансів потрапити до основи "канонірів" у Хайна майже не було, адже резервістом Давіда Райї став Кепа Аррісабалага.

До слова, Карл вже не вперше вирушає до оренди з Арсенала – раніше він встиг пограти за Редінг та Вальядолід. Transfermarkt оцінює його в 3 мільйони євро.

