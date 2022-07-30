Нуну Тавареш проведе наступний сезон у оренді за Марсель, інформує офіційний сайт французького клубу.

Зінченко поставив крапку в дискусіях щодо його майбутньої позиції в Арсеналі

Рік тому Арсенал віддав за гравця Бенфіки 8 млн євро. У дебютному сезоні на Емірейтс Тавареш провів 28 матчів, в яких оформив гол та 2 асисти. 22-річний португалець став лише третім вибором Артети на позицію лівого захисника після Кірана Тірні і новачка Олександра Зінченка, тому було ухвалене рішення відпустити гравця в оренду без права викупу.

Додамо, що Марсель завершив минулий чемпіонат Франції на другому місці і виборов путівку до групового етапу ЛЧ.

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