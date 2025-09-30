Арсенал на своєму офіційному сайті оголосив про пролонгацію угоди з захисником Вільямом Саліба. Француз підписав контракт до 2030 року.

Саліба приєднався до "канонірів" у 2019 році. Декілька сезонів французький захисник блукав по орендах, оскільки в Арсеналі вважали, що він має набратися досвіду. З сезону 2022/23 Вільям стабільно виступає за лондонський клуб і став основним гравцем оборони.

У поточній кампанії Саліба декілька разів залишався поза основою. Француза досить вдало заміняв Крістіан Москера.

Варто зауважити, що Вільямом активно цікавиться Реал. Тепер "вершковим" буде важче підписати захисника через нову угоду.

Саліба за Арсенал загалом зіграв у 140 матчах у всіх турнірах. В його активі сім голів та три результативні передачі.

